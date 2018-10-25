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В «Бордо» порадовались отсутствию Кокорина
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Вратарь «Бордо» рад отсутствию Кокорина в составе «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер французского "Бордо" Бенуа Костиль прокомментировал предстоящий матч с петербургским "Зенитом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Вратарь отметил, что сине-бело-голубые являются серьезным соперником в соревновании.
"Зенит" — фаворит нашей группы и наиболее опасный соперник. У него самый богатый опыт выступления в Лиге Европы. Плюс посмотрите, какая вокруг инфраструктура, какой у него стадион", — поделился мнением игрок сборной Франции со Sports.
Он выделил особенно перспективных членов петербургской команды: форварда Артема Дзюбу и хавбека Леандро Парадеса, а также подчеркнул, что рад отсутствию российского нападающего Александра Кокорина.
"Самый опасный их игрок — Дзюба. Думаю, передо мной чаще всего будет возникать именно он. Нужно выделить Паредеса — очень качественный игрок. К счастью для нас, не будет играть Кокорин, талантливый футболист, мы хорошо его знаем", — заключил Костиль.
Форвард "Зенита" на данный момент находится в СИЗО "Бутырка", его обвиняют по делу о нападениях 8 октября.
Встреча "Бордо" и сине-бело-голубых состоится 25 октября в 19.55 по московскому времени.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не могут играть в футбол во время пребывания в Бутырском следственном изоляторе.
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