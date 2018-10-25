В «Бордо» порадовались отсутствию Кокорина

Вратарь «Бордо» рад отсутствию Кокорина в составе «Зенита»

Вратарь отметил, что сине-бело-голубые являются серьезным соперником в соревновании.

"Зенит" — фаворит нашей группы и наиболее опасный соперник. У него самый богатый опыт выступления в Лиге Европы. Плюс посмотрите, какая вокруг инфраструктура, какой у него стадион", — поделился мнением игрок сборной Франции со Sports.

Он выделил особенно перспективных членов петербургской команды: форварда Артема Дзюбу и хавбека Леандро Парадеса, а также подчеркнул, что рад отсутствию российского нападающего Александра Кокорина

"Самый опасный их игрок — Дзюба. Думаю, передо мной чаще всего будет возникать именно он. Нужно выделить Паредеса — очень качественный игрок. К счастью для нас, не будет играть Кокорин, талантливый футболист, мы хорошо его знаем", — заключил Костиль.

Форвард "Зенита" на данный момент находится в СИЗО "Бутырка", его обвиняют по делу о нападениях 8 октября.

Встреча "Бордо" и сине-бело-голубых состоится 25 октября в 19.55 по московскому времени.