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Фанаты «Спартака» извинились перед Каррерой
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Фанаты «Спартака» извинились перед Каррерой 

News.ru + ещё 23 27 октября 2018
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приехал на матч чемпионата Латвии юрмальского одноимённого клуба с командой RFS. Болельщики встретили его словами поддержки.
На баннере фанаты написали по-итальянски: «Спасибо, Массимо, извини», сообщает «Спорт-Экспресс».
Специалист, прибывший на игру вместе со своими родными, проявил ответную любезность — фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.
Капелло похвалил Карреру за работу в «Спартаке»
Ранее сообщалось, что руководство столичного «Спартака» 22 октября расторгло контракт с итальянцем. Болельщики восприняли эту новость отрицательно, в знак поддержки они почти два часа ждали выхода Карреры после его прощальной пресс-конференции.
Такая преданность удивила жену тренера Пинуччию Каррера.
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