Фанаты «Спартака» извинились перед Каррерой

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приехал на матч чемпионата Латвии юрмальского одноимённого клуба с командой RFS. Болельщики встретили его словами поддержки.

На баннере фанаты написали по-итальянски: «Спасибо, Массимо, извини», сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист, прибывший на игру вместе со своими родными, проявил ответную любезность — фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.

Ранее сообщалось, что руководство столичного «Спартака» 22 октября расторгло контракт с итальянцем. Болельщики восприняли эту новость отрицательно, в знак поддержки они почти два часа ждали выхода Карреры после его прощальной пресс-конференции.

Такая преданность удивила жену тренера Пинуччию Каррера.