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Российские фанаты оправдались за ЧП в Риме
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Российские фанаты ответили на обвинения в разгроме римского метро 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Yara Nardi / Reuters
Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА в своем сообществе ответили на обвинения в крушении римского метро.
«Многие СМИ распространяют ложную информацию по поводу произошедшего инцидента с участием болельщиков ЦСКА в римском метро. Даже официальные лица Италии без проведения расследования поспешили во всем обвинить наших болельщиков. По всей видимости они пытаются снять с себя ответственность за случившееся», — заявили фанаты.
По их утверждению, никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было. «Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же, медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30-40 минут», — отмечается в сообщении.
23 октября на станции метро Repubblica в Риме обрушился эскалатор. По разным данным, число пострадавших составило от 15 до 30 человек. Большинство раненых — болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Ромы» (3:0).
Итальянские власти обвинили в случившемся российских болельщиков. По информации газеты La Repubblica, фанаты московского клуба «прыгнули на эскалатор толпой», после чего тот обрушился. Прокуратура начала расследование инцидента.
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