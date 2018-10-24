Российские фанаты оправдались за ЧП в Риме

Российские фанаты ответили на обвинения в разгроме римского метро

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА в своем сообществе ответили на обвинения в крушении римского метро.

«Многие СМИ распространяют ложную информацию по поводу произошедшего инцидента с участием болельщиков ЦСКА в римском метро. Даже официальные лица Италии без проведения расследования поспешили во всем обвинить наших болельщиков. По всей видимости они пытаются снять с себя ответственность за случившееся», — заявили фанаты.

По их утверждению, никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было. «Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же, медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30-40 минут», — отмечается в сообщении.

23 октября на станции метро Repubblica в Риме обрушился эскалатор. По разным данным, число пострадавших составило от 15 до 30 человек. Большинство раненых — болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Ромы» (3:0).