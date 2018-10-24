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«Порту» открыл счет в матче с «Локомотивом»
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«Порту» открыл счет в матче с «Локомотивом» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Twitter
"Порту" вышел вперед в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".
На 26-й минуте гол с пенальти забил Мусса Марега.
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