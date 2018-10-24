Новый тренер «Спартака» высказался о продаже Промеса 

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Луис Рианчо прокомментировал продажу полузащитника Квинси Промеса в "Севилью".
"Этот вопрос следует рассматривать прежде всего с экономической точки зрения. Такими вопросами занимается руководство, а не тренер. Голландец — замечательный футболист, он много сделал для "Спартака". Но, как говорят на севере Испании, где я родился и вырос, корову надо продавать, когда она стоит дорого. "Спартак" отпустил Промеса, когда он был в цене, клуб заработал на этом.
У нас же есть много игроков, которые способны забивать, — Луис Адриано, Ивелин Попов, Софьян Ханни, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев. Да и многие другие. Ребята обладают всем необходимым для того, чтобы обрести уверенность в себе. Так что все наладится", — цитирует Рианчо RT.
Ранее Промес дал совет "Севилье" перед матчем с "Краснодаром".