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«Порту» забил третий гол в матче с «Локомотивом»
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«Порту» забил третий гол в матче с «Локомотивом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Twitter
"Порту" забил третий гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".
Гол забил нападающий Хесус Корона.
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