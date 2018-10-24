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«Порту» забил третий гол в матче с «Локомотивом»
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«Порту» забил третий гол в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс
1 час назад
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"Порту" забил третий гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".
Гол забил нападающий Хесус Корона.
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