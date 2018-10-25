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Семин отказался комментировать судейство из-за штрафов
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Семин отказался комментировать судейство из-за штрафов 

Газета.Ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать работу судей на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3), сообщает Sport24.
"Могу комментировать судейство внутри, но не на международной арене. Это большие штрафы. Это вы должны прокомментировать. Вы прекрасно видели пенальти и забитый Эдером гол", — сказал Семин.
Встречу в Москве обслуживал шотландец Бобби Мадден. На 54-й минуте он не засчитал гол Эдера, а 76-й минуте показал красную карточку защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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