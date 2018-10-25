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«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас»
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«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес 

Газета.Ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: Reuters
Аргентинский "Бока Хуниорс" одолел бразильский "Палмейрас" в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Судьба матча решилась в концовке. На 77-й минуте на поле в составе "Бока Хуниорс" появился нападающий Дарио Бенедетто, заменивший Рамона Абилу. На 83-й минуте Бенедетто открыл счет в матче, а на 88-й сделал дубль, закрепив преимущество аргентинцев.
Ответный матч пройдет на поле "Палмейраса" первого ноября. Победитель этого противостояния в финале сразится с сильнейшей командой из другого полуфинала между "Ривер Плейт" (Аргентина) и "Гремио" (Бразилия). Первый матч, состоявшийся в Аргентине, завершился в пользу бразильцев — 1:0.
Ранее "Барселона" без Месси обыграла "Интер" в матче Лиги чемпионов.
Кубок Либертадорес. Полуфинал. Первый матч. "Бока Хуниорс" (Аргентина) — "Палмейрас" (Бразилия) — 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Бенедетто, 83; 2:0 — Бенедетто, 88.
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