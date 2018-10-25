Ещё
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Россия взлетела в рейтинге ФИФА

Покалеченные в римском метро россияне приготовили жесткий ответ 

Дни.ру 3 часа назад
Клуб болельщиков ЦСКА организует подачу коллективного иска к властям Рима. Такое решение принято из-за россиян, которые пострадали в результате аварии на станции "Репубблика".
Сообщается, что для подачи коллективного иска в адрес римской стороны необходимо сохранять все справки и выписки, которые были получены во время лечения. Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил в инциденте самих болельщиков ЦСКА, которые якобы прыгали на эскалаторе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает "ТВ Центр".
Дни.ру: последние новости
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде Оскандалившегося в бане с "проституткой" Глушакова осудили за новое предательство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принято решение по дисквалификации Нурмагомедова137
Карякин пожаловался на украинский Крым94
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян326
Романцев отказался признавать успех Карреры2
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Криминал
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
05:15
«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»
Футбол Прочее
00:47
Карякин пожаловался на украинский Крым
Шахматы
00:40
«Виноваты пьяные русские»
Футбол Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение