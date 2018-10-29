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«Спартак» сыграл вничью с «Рубином»
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«Спартак» в компенсированное время упустил победу над «Рубином» в 12-м туре РПЛ 

RT на русском + ещё 9 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 1:1.
В составе красно-белых на 78 минуте с пенальти отличился Дмитрий Комбаров. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время, усилиями Егора Сорокина.
В следующем туре «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» — с «Оренбургом».
Ранее гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.
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