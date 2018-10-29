«Спартак» сыграл вничью с «Рубином»

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 1:1.
В составе красно-белых на 78 минуте с пенальти отличился Дмитрий Комбаров. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время, усилиями Егора Сорокина.
В следующем туре «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» — с «Оренбургом».
Ранее гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.