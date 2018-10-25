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Шотландцы боятся фанатов «Спартака»
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Шотландцы боятся поведения болельщиков «Спартака» в Глазго 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Шотландии беспокоятся из-за поведения болельщиков московского «Спартака» перед матчем столичного клуба против «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового турнира Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
На первой полосе шотландская газета Daily Record напечатала статью с заголовком «Красная тревога». В публикации перечислены неприятные инциденты и потасовки с участием фанатов красно-белых.
Полиция Глазго намерена привлечь 300 сотрудников для охраны порядка в период проведения встречи клубов.
«Матч был оценен с учетом риска, и будет надлежащим образом защищен», — заявил сотрудник полиции.
По предварительной информации, на игру, которая состоится 25 октября в 22.00 по московскому времени, прибудет около тысячи болельщиков «Спартака».
Ранее сообщалось, что экс-генеральный директор московского «Спартака» призвал футболистов разозлиться.
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