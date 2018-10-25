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Появилось новое видео происшествия перед матчем ЦСКА
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Появилось новое видео происшествия в Риме перед матчем «Ромы» и ЦСКА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В сети появилось новое видео происшествия в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской "Ромы" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
В данном ролике видно, как механизм ведущего вниз эскалатора сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.
Снимал видео непосредственно пострадавший в аварии.
Ранее был опубликован список болельщиков армейского клуба, пострадавших в результате сбоя эскалатора и нападении у стадиона.
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