Появилось новое видео происшествия перед матчем ЦСКА

В сети появилось новое видео происшествия в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской "Ромы" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
pic.twitter.com/0WsHNZrOlY— Difference (@Differreencee) 25 октября 2018 г.
В данном ролике видно, как механизм ведущего вниз эскалатора сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.
Снимал видео непосредственно пострадавший в аварии.
Ранее был опубликован список болельщиков армейского клуба, пострадавших в результате сбоя эскалатора и нападении у стадиона.