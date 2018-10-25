Появилось новое видео происшествия перед матчем ЦСКА

Появилось новое видео происшествия в Риме перед матчем «Ромы» и ЦСКА

pic.twitter.com/0WsHNZrOlY— Difference (@Differreencee) 25 октября 2018 г. В сети появилось новое видео происшествия в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской "Ромы" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

В данном ролике видно, как механизм ведущего вниз эскалатора сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.

Снимал видео непосредственно пострадавший в аварии.

Ранее был опубликован список болельщиков армейского клуба, пострадавших в результате сбоя эскалатора и нападении у стадиона.