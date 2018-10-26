Автобус «Лацио» забросали бутылками болельщики «Марселя»

Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал матч против французского "Марселя" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает "Советский спорт"

Итальянский специалист доволен победой подопечных со счетом 3:1.

"Это была большая игра против сильной команды, которая оказалась в этот раз не так сильна. Но это заслуга "Лацио". "Марсель" встретил мощного соперника. Нашему вратарю не пришлось спасать толком", — поделился мнением наставник с AFP.

Также он рассказал о том, как встретили команду болельщики марсельского клуба.

"Хочу отметить, как неприятно было нам приезжать к стадиону "Велодром". На наш автобус обрушился дождь из бутылок. Но игроки ответили на поле", — подчеркнул Индзаги.

На данный момент "Лацио" занимает вторую строчку турнирной таблицы соревнования группы Н.