Автобус «Лацио» забросали бутылками болельщики «Марселя» 

Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал матч против французского "Марселя" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Итальянский специалист доволен победой подопечных со счетом 3:1.
"Это была большая игра против сильной команды, которая оказалась в этот раз не так сильна. Но это заслуга "Лацио". "Марсель" встретил мощного соперника. Нашему вратарю не пришлось спасать толком", — поделился мнением наставник с AFP.
Также он рассказал о том, как встретили команду болельщики марсельского клуба.
"Хочу отметить, как неприятно было нам приезжать к стадиону "Велодром". На наш автобус обрушился дождь из бутылок. Но игроки ответили на поле", — подчеркнул Индзаги.
На данный момент "Лацио" занимает вторую строчку турнирной таблицы соревнования группы Н.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского "Спартака", который теперь выступает за "Севилью", Квинси Промес забил первый мяч за испанскую команду.