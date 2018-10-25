Кокорин и Мамаев согласились выступать за ЛДПР

Жириновский: Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать в команде ЛДПР на различных турнирах. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам побеждать на футбольном поле», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

По словам Жириновского, таким образом, игроки выразили благодарность представителям партии за оказанное им влияние.

20 октября Кокорин и Мамаев переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».