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Кокорин и Мамаев согласились выступать за ЛДПР
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Жириновский: Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласились выступать за футбольную команду его партии на различных турнирах.
«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать в команде ЛДПР на различных турнирах. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам побеждать на футбольном поле», — приводит слова депутата «Парламентская газета».
По словам Жириновского, таким образом, игроки выразили благодарность представителям партии за оказанное им влияние.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
20 октября Кокорин и Мамаев переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».
Ранее омбудсмен Москвы Потяева посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка».
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