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«Анжи» наказали за посвященный Кокорину перфоманс
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«Анжи» наказали за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) России оштрафовал махачкалинский "Анжи" на 25 тыс. рублей за перфоманс болельщиков, сообщает Sport.24.
Желто-зеленым предъявили денежное взыскание за баннер на матче, посвященный аресту нападающего петербургского "Зенита" Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу. Надпись на большом транспаранте гласила: "Кокорины, все будет хорошо".
Это произошло на матче против московского ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), где армейцы обыграли махачкалинскую команду со счетом 2:0.
Ранее главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать работу судей на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).
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