«Анжи» наказали за посвященный Кокорину перфоманс

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) России оштрафовал махачкалинский "Анжи" на 25 тыс. рублей за перфоманс болельщиков, сообщает Sport.24.
Желто-зеленым предъявили денежное взыскание за баннер на матче, посвященный аресту нападающего петербургского "Зенита" Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу. Надпись на большом транспаранте гласила: "Кокорины, все будет хорошо".
Это произошло на матче против московского ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), где армейцы обыграли махачкалинскую команду со счетом 2:0.
Ранее главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать работу судей на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).