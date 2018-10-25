Тренера «Краснодара» дисквалифицировали на два матча

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на два ближайших матча команды в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport.24.
Такое решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) России по причине нецензурных выражений наставника в адрес арбитра по ходу матча 11-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".
Встреча завершилась победой грозненского клуба со счетом 1:0.
"Горожанам" предстоит матч с московским ЦСКА 28 октября в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. рублей.