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Тренера «Краснодара» дисквалифицировали на два матча
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Тренера «Краснодара» дисквалифицировали на два матча РПЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дисквалифицирован на два ближайших матча команды в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport.24.
Такое решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) России по причине нецензурных выражений наставника в адрес арбитра по ходу матча 11-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".
Встреча завершилась победой грозненского клуба со счетом 1:0.
"Горожанам" предстоит матч с московским ЦСКА 28 октября в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. рублей.
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