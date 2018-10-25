Мамаев счел нахождение в СИЗО показательной поркой

Мамаев считает свое нахождение в СИЗО показательной поркой

Футболист отметил, что он и футболист «Зенита» Александр Кокорин совершили ошибку, но не понимает зачем их держат в СИЗО и не дают возможность проводить время с семьей.

«Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода?», — цитирует Мамаева «Московский Комсомолец».

Напомним, Мамаева и Кокорина обвиняют в избиении двух человек в центре Москвы. Суд выбрал меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 8 декабря.