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Мамаев счел нахождение в СИЗО показательной поркой
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Мамаев считает свое нахождение в СИЗО показательной поркой 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на встречи с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым поделился мнением относительно своего пребывания в СИЗО.
Футболист отметил, что он и футболист «Зенита» Александр Кокорин совершили ошибку, но не понимает зачем их держат в СИЗО и не дают возможность проводить время с семьей.
«Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода?», — цитирует Мамаева «Московский Комсомолец».
Напомним, Мамаева и Кокорина обвиняют в избиении двух человек в центре Москвы. Суд выбрал меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 8 декабря.
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