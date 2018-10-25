Ни одной победы с «Монако»: как Головин поразил Францию

Французский «Монако» не сумел одолеть бельгийский «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:1) и продлил свою безвыигрышную серию до 12-ти матчей. Однако российский полузащитник монегасков Александр Головин сумел отдать голевой пас и впечатлил своим выступлением нового наставника команды — легендарного в прошлом форварда Тьерри Анри «Газета.Ru» объясняет, почему Головиным восхищаются во Франции, несмотря на слабые результаты его клуба.

Идеальное место

«Монако» — идеальный клуб для перехода. Так решил летом Александр Головин, выбирая между монегасками и лондонским «Челси».

Действительно, в княжестве уже много лет здорово развивают молодых игроков, давая им трамплин к переходу в топ-клубы, и при этом добиваются серьезных результатов.

Два года назад «Монако» выиграл чемпионат Франции у самого «ПСЖ» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а перечислять прошедших через клубную систему и раскрывшихся в ней с последующей продажей игроков можно долго.

В Головине одинаково были заинтересованы клубное руководство («Монако» принадлежит российскому миллиардеру Дмитрию Рыбловлеву) и спортивный менеджмент, что только повышало перспективы Головина во Франции.

Ну а Леонарду Жардим, с которым связаны все последние успехи команды, действительно здорово умеет развивать футболистов — под его руководством игроки команды неизменно улучшали свою игру.

Неудачное время

«Монако» действительно отличное место для развития, вот только время для перехода оказалось, похоже, не слишком удачным.

Отпустив очередную партию звездных футболистов по сильным европейским клубам, монегаски на этот раз увлеклись приобретениями молодежи, дав Жардиму к началу сезона разбалансированный коллектив, в котором к тому же травмировано главное приобретение (Головин).

В итоге, с трудом выиграв матч первого тура чемпионата Франции, команда под руководством португальского специалиста не знала викторий затем на протяжении десяти встреч подряд, что привело к отставке тренера.

Новый тренер

Головин в схемах Жардима, влившись по ходу сезона, оказался в зоне между центральными полузащитниками и нападающими. По сути, россиянин отвечал за доставку мяча к чужой штрафной и должен был если не разгонять атаки, то хотя бы направлять их, связывая действия всей команды.

Стеван Йоветич, Российский полузащитник смотрелся неплохо и сделал в первых матчах один голевой пас, но вытащить команду в одиночку был не в состоянии, в то время как Радамель Фалькао был отрезан от остальной команды из-за малого количества передач в ударные позиции на колумбийского форварда, а остальные опытные и звездные игроки ( Насер Шадли Камиль Глик , Джибриль Сидибе) не оправдывали ожиданий.

Отставка Жардима могла бы стать тревожным фактом для Головина, но на деле, видимо, только пойдет Александру на пользу.

Пришедший на смену португальцу легендарный в прошлом нападающий как раз «Монако», туринского «Ювентуса», лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри является начинающим тренером, а в качестве главного это для него вообще первый опыт, и пока нельзя сказать, как при нем сложится судьба команды.

Но есть несколько важных моментов. Анри работал последний год помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, и был связующим звеном между главным тренером и его футболистами, которые были в восторге от сотрудничества с такой личностью.

При этом почти все бельгийские сборники отмечали, что Анри здорово помогает им развиваться, давая множество точных советов.

Кроме того, Тьерри — настоящий фанатик футбола, который смотрит его в огромных количествах, постоянно стараясь почерпнуть для себя полезную информацию, и в этом отношении он, кстати, точно должен сблизиться с Головиным, также обожающим это занятие.

Новая роль

Под руководством Анри «Монако» провел пока всего две игры, ни одну из них не выиграв и продлив свою удручающую серию без побед до двенадцати поединков, но для Головина пока все складывается как нельзя лучше.

Дело не только в голевой передаче в игре против «Брюгге» (1:1), за которую наставник, между прочим, похвалил своего подопечного.

«У этой ничьей привкус победы. Мы забили после прекрасного удара Муссы Силла с прекрасной передачи Александра Головина.

Мы готовились к этому матчу, отталкиваясь от игровых качеств футболистов «Брюгге». До перерыва нам приходилось тяжело. Мне многое понравилось в действиях моих игроков. Это положительный результат по итогам тяжелого матча, особенно учитывая второй тайм», — сказал Анри на пресс-конференции.

Важно, что Головин играет у нового тренера без замен, и что ему, похоже, уготована совершенно отдельная и очень важная роль в игре команды.

Теперь полузащитник сборной России располагается в схеме 4-2-3-1 на правом фланге атаки, хотя при этом имеет свободу перемещаться по всему ее фронту, в зависимости от ситуации на поле.

Именно Головин чаще других в двух последних матчах доставлял у «Монако» мяч в финальную треть поля (38 раз в сумме).

Александр стал чаще идти в обводку (два удачных попытки дриблинга против 0,4 в среднем при Жардиме) и был в принципе самым опасным в своей команде (во втором тайме голкипер спас «Брюгге» после хлесткого удара россиянина).

Кроме того, Головин играет теперь в построении «Монако» при защите важнейшую роль в прессинге. Монегаски расставляются при обороне по схеме 4-4-2, и именно полузащитник выдвигается вперед в тандем к форварду, становясь самым активным прессингующим футболистом команды.

Это уже отразилось на статистике: в поединке с «Брюгге» Александр совершил две блокировки и четыре успешных отбора, а единственный его перехват чуть не привел к выходу три в один во втором тайме.