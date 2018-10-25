УЕФА решил не наказывать «Локомотив» за опоздание

УЕФА не будет наказывать «Локомотив» за несвоевременный приезд на матч ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет наказывать "Локомотив" за несвоевременное прибытие на домашний матч Лиги чемпионов с "Порту". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, команда прибыла на матч за 55 минут до стартового свистка, добравшись на домашнюю арену на поезде Московского центрального кольца. Игра началась, как и было запланировано, в 22:00 мск. По регламенту УЕФА, команда должна прибыть на матч не позднее чем за 1 час 15 минут до встречи.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу португальского клуба. "Локомотив" занимает последнее место в группе D, не набрав очков.