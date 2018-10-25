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УЕФА решил не наказывать «Локомотив» за опоздание
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УЕФА не будет наказывать «Локомотив» за несвоевременный приезд на матч ЛЧ 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет наказывать "Локомотив" за несвоевременное прибытие на домашний матч Лиги чемпионов с "Порту". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, команда прибыла на матч за 55 минут до стартового свистка, добравшись на домашнюю арену на поезде Московского центрального кольца. Игра началась, как и было запланировано, в 22:00 мск. По регламенту УЕФА, команда должна прибыть на матч не позднее чем за 1 час 15 минут до встречи.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу португальского клуба. "Локомотив" занимает последнее место в группе D, не набрав очков.
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