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Букмекеры резко повысили коэффициенты на матч «Спартака» против «Рейнджерс»
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Букмекеры резко повысили коэффициенты на матч «Спартака» против «Рейнджерс» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Аналитики букмекерской компании bwin Россия предложили суперкоэффициент на сегодняшний матч «Спартака» в Лиге Европы, который состоится в Глазго и начнется в 22:00 по московскому времени. На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче смогут забить обе команды и игра при этом завершится в ничью. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 4.75.
В качестве фаворита, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят «Рейнджерс», — коэффициент на победу хозяев в основное время составляет 2.10 (около 47%). Шансы «красно-белых» победить в основное время оцениваются по коэффициенту 3.60, ничья оценена коэффициентом 3.40.
На момент публикации новости суперкоэффициент равен 4.75. При этом он еще может измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матча. Для заключения пари необходимо зарегистрироваться в качестве игрока.
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