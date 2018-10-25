Букмекеры резко повысили коэффициенты на матч «Спартака» против «Рейнджерс»

Аналитики букмекерской компании bwin Россия предложили суперкоэффициент на сегодняшний матч «Спартака» в Лиге Европы, который состоится в Глазго и начнется в 22:00 по московскому времени. На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче смогут забить обе команды и игра при этом завершится в ничью. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 4.75

В качестве фаворита, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят «Рейнджерс», — коэффициент на победу хозяев в основное время составляет 2.10 (около 47%). Шансы «красно-белых» победить в основное время оцениваются по коэффициенту 3.60, ничья оценена коэффициентом 3.40.