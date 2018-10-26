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Нападающий «Барселоны» опоздал на матч и был наказан
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Нападающий «Барселоны» опоздал на матч и был наказан 

Вести.Ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: EPA
В среду "Барселона" нанесла поражение "Интеру" в Лиге чемпионов с результатом 2:0. Нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле провел весь матч на скамейке запасных, при том что встречу пропускал травмированный Лионель Месси.
Француз был наказан главным тренером Эрнесто Вальверде за опоздание на предматчевую установку. Собрание начиналось в 19.00, а Дембеле появился на стадионе в 19.25. Вальверде внес опоздавшего футболиста в заявку на матч, но на протяжении 90 минут Усман даже не разминался.
Усман Дембеле был приобретен "Барселоной" у дортмундской "Боруссии" летом 2017 года. Прошлым летом 21-летний нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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