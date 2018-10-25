«Ложь и полный бред»: фанаты ЦСКА обвинили итальянцев

В больнице Рима продолжают пребывать шесть болельщиков ЦСКА, пострадавших в результате поломки эскалатора в метро прямо накануне матча армейского клуба с итальянской «Ромой». Представители местных властей заявили, что неисправность спровоцировали сами фанаты, которые якобы прыгали на полотне в пьяном состоянии. При этом на видеозаписях такие кадры отсутствуют. Итальянские СМИ тем временем сообщили, что этот эскалатор требовали починить еще в 2015 году.

Спустя два дня после матча Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и московским ЦСКА до сих продолжают поступать новые сведения о последствиях поломки эскалатора в римском метро, спровоцировавшей падение людей друг на друга и страшную давку, в которой пострадали по большей части болельщики армейского клуба.

«По состоянию на 9.00, в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие!» — гласит последний пост в официальном твиттере посольства России в Италии.

В списке травмированных изначально находились 16 болельщиков ЦСКА, из которых троим пришлось перенести операцию, а еще у двоих был обнаружен перелом обеих ног.

Анна Филина — девушка одного из пострадавших фанатов Дмитрия Тюрина , который мог лишиться ноги на хирургическом столе, — критически отозвалась о медицинской службе Рима.

«Сейчас я нахожусь в госпитале, мой молодой человек — в реанимации. Мы пытаемся понять, что будет дальше. Вроде бы прогнозы хорошие, но, похоже, здесь пытаются отказать нам в помощи. Итальянцы вообще не хотят ни помогать, ни ориентировать нас, — приводит слова девушки RT. — В консульстве меня информировали, что происходит.

Ночью мне написали, когда закончилась операция. Мы писали консулу сообщение, что если нужна платная операция, то мы будем делать ее.

Дима — единственный человек, у которого стоял вопрос ампутации.

Мы уже не думали о том, сколько это будет стоить».

К счастью, в ходе операции, которая длилась несколько часов, врачи пришли к выводу, что ампутация ноги не потребуется.

Тем временем в итальянских СМИ появляется противоречивая информация о причинах поломки эскалатора. Информационное агентство ANSA сообщило, что эту механическую лестницу требовалось починить еще в 2015 году.

«Компания Atac, которая занимается обслуживанием общественного транспорта Рима, обращалась к властям города три года назад с просьбой срочно отреагировать на состояние эскалатора и профинансировать ремонт», — говорится на сайте агентства.

Отмечается, что запрос был отправлен повторно в 2016 году, причем в тексте заявки утверждалось, что городская администрация уже «задолжала» достаточно средств, которые должна была когда-то выделить на ремонт транспортных узлов.

Судя по всему, все эти призывы остались без ответа. Напомним, эскалатор с болельщиками ЦСКА неожиданно начал двигаться в очень быстром темпе (скорее всего, сорвался со стопора, контролирующего скорость спуска), что привело к падению множества людей и давке. Остановить лестницу удалось только после того, как несколько ступеней зажевало.

«Как я понимаю, из-за большой скорости одна ступенька заехала вкривь, и из-за этого последующие вздыбились и начали ломаться. Люди спотыкались, падали, резались об острые края, как о ножи, ломали ноги…» — приводит «Чемпионат.com» слова одного из фанатов ЦСКА, попавших в ту давку, по имени Сергей.

При этом официальные лица Италии утверждают, что поломка эскалатора произошла вовсе не из-за длительной эксплуатации без ремонта, а по вине самих болельщиков московского клуба, которые якобы устраивали бешеные пляски на ступеньках, массово занимая полотно, не рассчитанное на такие нагрузки.

«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини в эфире радиостанции RTL.

При этом функционер все же признал, что на некоторых станциях метро давно пора провести хороший ремонт.

Мэр Рима Вирджиния Раджи подтвердила версию о танцах фанатов на эскалаторе, сославшись на некоторых свидетелей, но без конкретных имен.

При этом на видеозаписях инцидента, снятых очевидцами в метро, нельзя увидеть никаких танцев и прыжков. Недавно в сети появился новый ролик произошедшего, на котором отчетливо заметно, что никто из спускающихся на полотне людей не совершает резких движений — эскалатор сам несется вниз с неестественной скоростью.

«Обвинения итальянской полиции, что кто-то там прыгал, — полный бред. Все адекватные люди и понимают: с такими вещами не шутят. Покричать могут, но не скакать на ступеньках.

Просто итальянцам надо что-то придумать — вот и лепят отмазки», — рассказал очевидец инцидента Сергей.

То же самое подтвердил едва не попавший в давку хирург Дмитрий Павлов , который также является болельщиком ЦСКА.

«Информация про прыжки — это ложь итальянских властей. Такого не было, никто не скакал, никто не прыгал. Будучи в первом десятке людей, которые зашли на этот эскалатор, я подтверждаю, и видеокамеры — в помощь. Мы даже песен не пели, просто ехали на футбольный матч, до него оставалось меньше часа, — рассказал Павлов в эфире телеканала «Царьград».

— В какой-то момент эскалатор стал набирать скорость. Мы подумали, что это какая-то шутка работников метро. Но эта шутка перестала быть таковой, когда скорость стала становиться все быстрее и быстрее.

Люди стояли плотно, и в конце, на спуске, началась страшная давка. Я успел выскочить одним из первых. А потом началось месиво. Мы стали выдергивать за руки ребят и девчонок из толпы и таким образом, наверное, спасли жизни болельщикам. Даже мне, практикующему хирургу, в какой-то момент стало нехорошо от такой картины».

Также хирург отметил, что скорая помощь добиралась до раненых 30-40 минут, а врачи поначалу спустились в метро без носилок, из-за чего потеряли драгоценное время.