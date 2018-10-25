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У Кокорина и Мамаева появился мяч в СИЗО
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В СИЗО, в котором находятся Кокорин и Мамаев, появился маленький мяч 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО.
«У Кокорина и Мамаева будет возможность посмотреть сегодняшний матч «Зенита», потому что он начинается в восемь вечера. В их камерах стоят хорошие телевизоры. Вчера мы были с депутатом государственной думы Иваном Сухаревым в СИЗО, провели проверку. Зашли в камеры всех фигурантов этого дела. Условия содержания их устраивают. Теперь за ними постоянно наблюдают, поставлены камеры.
Мамаев всё это время занимается в спортивном зале. Единственный момент — в зале капает вода, большая сырость. Мы обратили на это внимание руководству изолятора. Они пообещали это исправить. Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них появилась возможность чеканить мяч. Для них это важно», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 8 октября Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, Мамаевым и другом Александром Протасовицким стал зачинщиком двух драк. В ходе инцидентов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов, брата Кокорина и Протасовицкого до 8 декабря. Накануне всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.
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