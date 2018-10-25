У Кокорина и Мамаева появился мяч в СИЗО

В СИЗО, в котором находятся Кокорин и Мамаев, появился маленький мяч

«У Кокорина и Мамаева будет возможность посмотреть сегодняшний матч «Зенита», потому что он начинается в восемь вечера. В их камерах стоят хорошие телевизоры. Вчера мы были с депутатом государственной думы Иваном Сухаревым в СИЗО, провели проверку. Зашли в камеры всех фигурантов этого дела. Условия содержания их устраивают. Теперь за ними постоянно наблюдают, поставлены камеры.

Мамаев всё это время занимается в спортивном зале. Единственный момент — в зале капает вода, большая сырость. Мы обратили на это внимание руководству изолятора. Они пообещали это исправить. Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них появилась возможность чеканить мяч. Для них это важно», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов, брата Кокорина и Протасовицкого до 8 декабря. Накануне всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.