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Массимо Каррера: «Чемпионат России — интересный турнир»
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Массимо Каррера: «Чемпионат России — интересный турнир» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в чемпионате России работают хорошо подготовленные специалисты.
— Чемпионат России — интересный турнир, — цитирует Карреру RMC Sport. — Он становится лучше с каждым годом. Команды и тренеры хорошо организованны и подготовлены. Маркизио? Он может сделать разницу. Это качественный игрок, которые долгие годы играл на высоком уровне.
Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2017/18, а также выигрывали Суперкубок-2017.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
Все о чемпионате России — здесь
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