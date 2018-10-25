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Курбан Бердыев: «О „Спартаке“ пока не думал»
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Курбан Бердыев: «О „Спартаке“ пока не думал» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 3 часа назад
Фото: Реальное время
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Динамо» (1:0) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что не держал в голове ближайшую встречу против "Спартака" в чемпионате.
— Типичная тяжелая кубковая игра. Хорошо, что победили, — сказал Бердыев.
— С чем связана замена Могилевца в перерыве?
— С его игрой. Старания было много, но делал не то, что нужно.
— Не было ли мысли поберечь лидеров перед игрой со «Спартаком»?
— Нет. Времени до «Спартака» достаточно.
— Как вы будете готовиться к «Спартаку», ведь непонятно в какой футбол будет играть команда Рианчо?
— «Спартак» — есть «Спартак». Важная игра. Но о ней мы пока не думали. (Артур Еникеев)
Рубин — Динамо
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