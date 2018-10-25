В «Милане» приняли важное решение по Кессье

Агента ивуарийского полузащитника «Милана» Франк Кессье заявил, что его клиент не покинет клуб.

"Франк играет за «Милан» только второй сезон. Он хочет набираться опыта и прогрессировать именно здесь. Кессье является неприкасаемым для руководства клуба.

Безусловно, в современном футболе бывает все, чему свидетельство трансферы Роналду, Бонуччи и Игуаина, но в данный момент у нас нет никаких вариантов для ухода в другой клуб", — приводит слова Кессье Football Italia.

В этом сезоне 21-летний Кессье провел за «Милан» 9 матчей и забил 2 гола.