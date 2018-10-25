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«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в Лиге Европы
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«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в Лиге Европы 

Свободная пресса + ещё 3 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» в родных стенах переиграл французский «Бордо» со счётом 2:1. При этом стоит отметить, что по ходу встречи «сине-бело-голубые» уступали 0:1.
Счёт в матче открыли французы: на 26-й минуте Бриан переправил мяч в сетку ворот Андрея Лунева. Но на 40-й минуте «Зенит» усилиями Артёма Дзюбы сумел отыграться.
Во втором тайме у Дзюбы была прекрасная возможность оформить дубль, но форвард не смог реализовать пенальти. Однако, несмотря на это команде Сергея Семака удалось вырвать победу: за пять минут до конца основного времени матча Далер Кузяев вывел «сине-бело-голубых» вперёд.
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