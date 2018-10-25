«Бордо» проиграл, но испортил Дзюбе юбилей

«Бордо» приехал в Петербург в статусе аутсайдера турнирной таблицы — после двух туров, пожалуй, самый именитый участник квартета не набрал ни одного очка. Отступать команде Эрика Бедуэ было некуда — на встречу к "Зениту" французы летели только за победой.

В Петербурге гостей из одного из самых знаменитых регионов Франции встретили на трибунах «Санкт-Петербург Арены» около сорока пяти тысяч зрителей. Пока матчи Лиги Европы проигрывают по посещаемости внутреннему чемпионату страны, где сине-бело-голубые уверенно лидируют. Да и проходят игры РПЛ в большинстве своём в выходные, когда на футбол выбраться гораздо проще. Тех же, кто все-таки пришел вечером четверга на стадион, традиционно ждали самые неожиданные развлечения. На променаде арены танцевали кан-кан, почти как в «Мулен Руж», болельщиков развлекали настоящие Французские мимы, рядом открылась парфюмерная лаборатория, а также можно было пофехтовать и даже сыграть в петанк. Ну а гости бизнес-зала имели возможность угоститься самыми разными французскими сырами — от камамбера до бри. Это, кстати, традиция — на матче со «Славией» угощали чешскими кнедликами, к визиту в Питер датского «Копенгагена» планируют замариновать селедку, например.

Что касается состава, то не зря накануне встречи на предматчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Сергей Семак так долго отвечал на вопрос про игру Ивановича справа в обороне. Именно на этой позиции и появился серб во встрече с «Бордо» — ни Игорь Смольников , ни Александр Анюков не готовы пока появиться даже в заявке на игру. Как раз Иванович и стал спасителем «Зенита» в первом опасном моменте у ворот Андрей Лунева — после удара Карамо в прыжке левой пяткой Бранислав нейтрализовал угрозу. Увы, ненадолго, через две минуты французы, все смелее подходящие к воротам хозяев, все же добились своего — Джимми Бриан заставил Набиуллина лишь молча наблюдать за тем, как переправляет мяч в ворота после подачи с фланга от Карамо.

Впрочем, Эльмир исправился буквально через десять минут, выдав со своего левого фланга идеальную передачу на Артёма Дзюбу. Форвард буквально смял защитника в прыжке и головой вогнал мяч в самую «девятку». Статус-кво до перерыва был восстановлен.

В начале второго тайма зенитовцы заработали пенальти. Далер Кузяев , чьё участие в матче также было под вопросом, прорвался к воротам, где в штрафной его на полном ходу снёс Отавио. Феликс Брых , до этого не особо размахивающий жёлтой карточкой, без колебаний указал на «точку», хотя горчичника бразильцу так и не дал. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался Артём Дзюба . И это мог быть не только второй мяч Артёма в этой встрече, но и пятидесятый за «Зенит». Увы, переиграть опытного Бенуа Костиля форвард не смог — капитан «Бордо» перед ударом сместился чуть влево, потом вернулся в центр ворот, но Дзюба пробил именно в тот угол. Из него Костиль мяч и вытащил. На добивании никто из зенитовцев не преуспел.

После этого момента «Зенит» несколько приуныл. Да и «Бордо» не показывал фееричной игры, словно согласный на ничью. Первым слово в заменах взял Эрик Бедуэ, выпустив Зейду вместо Карамо. Сергей Семак ответил за пятнадцать минут до финала — вместо Роберта Мака на поле появился Олег Шатов . И это оказалось именно то, что нужно «Зениту». Питерцы словно встряхнулись, и Дзюба, не желая окончательно портить себе и без того несостоявшийся юбилей, выдал роскошную передачу на Далера Кузяева. Словно двужильный, полузащитник совершил стремительный рейд к воротам и над плечом Костиля запустил мяч аккуратно под перекладину. На этом песенка «Бордо» в Санкт-Петербурге была спета — в оставшиеся десять минут французы не создали на поле ничего, что могло бы спасти для них хотя бы ничью.

В итоге «Бордо» с нулём очков остался на последнем месте в турнирной таблице, а «Зенит» с учетом поражения «Копенгагена» на своём поле от «Славии» единолично возглавил турнирную таблицу группы «С» с семью очками.