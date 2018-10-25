Александр Бухаров: Буду рад, если у Рианчо получится в «Спартаке»

Нападающий Рубина Александр Бухаров прокомментировал победу, а также поделился ожиданиями от матча со Спартаком в РПЛ.

Типичный кубковый матч, такие игры часто заканчиваются вничью, но слава богу, что сохранили свои ворота и использовали свой шанс.

На меня психологически не давит то, что после перехода в Рубин у меня пока не получается забить. Самое главное, что команда выигрывает, показывает результат. Голы, я думаю, придут, надо просто усердно работать. Шанс будет, я в это верю.

Спартак в голове не держали, даже не обсуждали. Приедем посмотрим на базе. Я работал под руководством их нового тренера Рауля Рианчо. Хороший человек, все его любили, все его прекрасно знают. Приятно будет его увидеть. Буду рад, если у него получится в Спартаке, — цитирует Бухарова пресс-служба казанского клуба.

Матч Рубин — Спартак в 12-м туре РПЛ состоится 29 октября на Казань Арене в 20:30 мск.