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Серхио Родригес: Сыграть на Канарских островах для меня — особое событие
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Серхио Родригес: Сыграть на Канарских островах для меня — особое событие 

Советский спорт 2 часа назад
Это мечта детства. Гран-Канария первая команда, которую я вживую увидел на матче АСВ. Я приехал туда в 13 лет, когда меня пригласили в сборную Островов, выступавшую в чемпионате Испании. Это потрясающе. Думаю, они проделывают потрясающую работу в последние 20 лет. Они выстроили отличный клуб, создали классную атмосферу на арене, одной из лучших в Европе. Они выиграли дома у Барселоны в Евролиге. Очень жду этого матча. Он состоится в пятницу вечером, и ничего лучше желать не приходится. Должна получиться отличная игра, и я просто счастлив сыграть так близко к дому, — приводит слова Родригеса официальный сайт московской команды.
Добавим, что встреча состоится 26 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.
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