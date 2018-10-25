Это мечта детства. Гран-Канария первая команда, которую я вживую увидел на матче АСВ. Я приехал туда в 13 лет, когда меня пригласили в сборную Островов, выступавшую в чемпионате Испании. Это потрясающе. Думаю, они проделывают потрясающую работу в последние 20 лет. Они выстроили отличный клуб, создали классную атмосферу на арене, одной из лучших в Европе. Они выиграли дома у Барселоны в Евролиге. Очень жду этого матча. Он состоится в пятницу вечером, и ничего лучше желать не приходится. Должна получиться отличная игра, и я просто счастлив сыграть так близко к дому, — приводит слова Родригеса официальный сайт московской команды.
Добавим, что встреча состоится 26 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.