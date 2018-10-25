Сергей Семак: Артем — основной пенальтист, потому и бил

— Начали неплохо, но совершили две грубые ошибки, одна привела к голу Бордо. К счастью, успели сравнять счет до перерыва. Иначе пришлось бы очень тяжело. Ребята — молодцы. У нас очень сильная группа. Поэтому семь очков после трех туров — отличный результат.

Артем Дзюба исполнял пенальти, потому что хотел забить 50-й гол за Зенит? Ведь 11-метровый может пробить и Леандро Паредес . — Артем — наш штатный пенальтист. Потому и бил. Жаль, вратаря не переиграл.

— Вас устраивает, что Зенит вторые таймы проводит сильнее, чем первые? — Не надо ждать от нас, что мы будем побеждать всех подряд на классе. Мы не сильнее никого на голову. Ни в нашей группе Лиги Европы, ни в премьер-лиге. В каждом матче приходится биться за очки. Ну а насчет вторых таймов После перерыва всегда проще играть. Ведь уже понимаешь, куда тебе надо — в окоп или в атаку.

— Как оцените степень готовности Эммануэля Мамманы? — К сожалению, его восстановление затянулось. Поставить его в основу было риском, но и держать на замене нельзя. Во избежание форс-мажора. Я рад за нашего аргентинца. Он выдержал 90 минут. И в целом справился.