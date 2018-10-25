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Геннадий Орлов: У «Зенита» нет игры
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Геннадий Орлов: У «Зенита» нет игры 

SovSport.Ru + ещё 1 2 часа назад
Комментатор матча Геннадий Орлов подвел итог встречи в Санкт-Петербурге.
У Зенита игры нет. Французы хорошо держали мяч, Бордо шестое место занимает во французской лиге. У них хорошие и техничные игроки. У Бордо был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы.
Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Бриан и не помешал.
У меня, кстати, пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона, — приводит слова Орлова Sport24.ru.
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