Геннадий Орлов: У «Зенита» нет игры

Комментатор матча Геннадий Орлов подвел итог встречи в Санкт-Петербурге.

У Зенита игры нет. Французы хорошо держали мяч, Бордо шестое место занимает во французской лиге. У них хорошие и техничные игроки. У Бордо был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы.

Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Бриан и не помешал.

У меня, кстати, пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона, — приводит слова Орлова Sport24.ru.