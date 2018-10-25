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Сергей Семак: «Зенит» заслужил победу"
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Сергей Семак: «Зенит» заслужил победу" 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы отметил, что команда заслужила такой результат.
— Начали неплохо, — сказал Семак. — В дальнейшем две ошибки допустили, одна чуть не закончилась голом во второй неправильно сыграли при подаче с фланга. Отыгрываться сложнее, и хорошо, что смогли отыграть до перерыва. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, не реализовали пенальти. Ребята — молодцы. Соперники достойны друг друга. Думаю, заслуженно победили. Я рад.
— Почему Ерохин вышел в середине поля, а не на фланге? И почему вы предпочли выпустить на замену Оздоева, а не Маркизио?
— Маркизио после большой паузы и болезни сыграл только один матч, поэтому сейчас дали передохнуть. Оздоев вышел немного вперед, в центральной части поля игра Ерохина меня более чем устраивала.
— Почему пенальти бил Дзюба, а не Передес, например?
— Дзюба — основной пенальтист. Поэтому он и бил. (Гоша Чернов)
Зенит — Бордо
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