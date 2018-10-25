Далер Кузяев: Неправильно, что «Зенит» позволяет сопернику забить первым

Автор победного гола Далер Кузяев поделился эмоциями после победы в Санкт-Петербурге.

Было непросто. Психологически надломил нас пропущенный гол, но мы показали характер, отыгрались и удалось забить второй мяч. Здорово, что победили. Неправильно, что мы позволяем сопернику забить первым. Нужно менять эту тенденцию. Но мы играем на домашнем стадионе, столько болельщиков нас поддерживают, так что мы не имеем права опускать руки. Должны играть в атаку и исправлять счет.

Артем (Дзюба) здорово дал мне на ход, выбежал один на один, ударил, забил гол. Слава богу, мяч залетел в сетку и мы выиграли.

Кого из трех соперников в Лиге Европы могу выделить? С каждой командой нам приходится достаточно тяжело. Не могу выделить явного фаворита.

В матче с Динамо получил легкое сотрясение, поплыл на поле. Сейчас чувствую себя замечательно. В тот же день все прошло, — приводит слова Кузяева Sport24.ru.