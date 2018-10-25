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Тренер «Бордо» назвал «Зенит» фаворитом группы в Лиге Европы
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Тренер «Бордо» назвал «Зенит» фаворитом группы в Лиге Европы 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" являются фаворитами группы С в Лиге Европы и имеют все необходимое, чтобы выйти в плей-офф турнира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер французского «Бордо» Эрик Бедуэ, чьи слова приводит пресс-служба петербургского клуба.
В четверг «Зенит» на своем поле одержал победу над «Бордо» со счетом 2:1. В следующем матче соперники сыграют друг с другом 8 ноября во Франции.
"Отмечу, что «Зенит» имеет все необходимое, чтобы выйти в плей-офф, и является фаворитом группы. У нас в команде много молодых игроков, которым нужно еще учиться, любая мельчайшая ошибка может сказаться, — сказал Бедуэ. — Наша команда показала хорошую игру, но и соперник карает за ошибки. Мы выходили с желанием победить, но против нас играли звезды, которые мощно начали второй тайм, из-за чего мы потеряли в скорости и проиграли".
По словам тренера, он понимал, что уровень соперника выше. «Для нас это не было новостью, я бы отметил Ивановича, Паредеса, Дзюбу, как и всю команду целиком, которую могу назвать организованной», — сказал Бедуэ.
"Бордо" проиграл во всех встречах на групповом этапе турнира и занимает последнее место в группе. «То, что у нас ни одного очка, — это катастрофа, но по тому, как мы провели два последних матча, мы не заслуживали поражения. Как мы решили, Лига Европы — это турнир, в котором будем набираться опыта, и сейчас платим за это», — отметил он.
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