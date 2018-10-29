Как «Спартак» на последней минуте упустил победу в Казани

Воспоминания о Массимо

Увольнение Массимо Карреры не принесло «Спартаку» спокойствия. Скорее наоборот. Болельщики выступили резко против этого кадрового решения и даже намерены бойкотировать ближайший домашний матч команды.

Между тем сменщик итальянцу до сих пор не найден. Сначала в СМИ сообщали о том, что в ближайшее время красно-белых примет наставник «Арсенала» Олег Кононов , фактически уволивший Карреру. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

А в воскресенье известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что в «Спартак» может вернуться Валерий Карпин , который в настоящий момент более чем удачно работает с «Ростовом». При этом после увольнения тренера из «Спартака» Леонид Федун назвал его «сбитым лётчиком».

Пока же болельщикам лишь остаётся следить за путешествиями Карреры, который после отставки получил возможность провести время с семьёй. В частности итальянский специалист посетил Ригу, где встретился с другим бывшим наставником «Спартака» Александром Старковым

Ещё немного фото из Юрмалы:-) #КБРига pic.twitter.com/k5jKjrgcXm— Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) 28 октября 2018 г. Между тем по информации СМИ не в восторге от ухода Карреры остались не только болельщики, но и некоторые футболисты. В частности на матч с «Рубином» неожиданно не поехали Зе Луиш Луис Адриано и Фернадо. Отсутствие лидеров в клубе объяснили проблемами со здоровьем. Однако по другой версии трио отказалось от поездки в Казань в знак протеста против смены тренера.

Эксперименты от Рианчо

А вот Денис Глушаков не только оказался полностью реабилитирован Ричано, но и попал в заявку на игру. Впрочем, в стартовый состав капитан не попал. Андрей Ещенко также недавно вернулся к тренировкам с основой, но в Казань не полетел.

Глушакова болельщики «Спартака» встретили нелицеприятными кричалками, как и Федуна. Зато в честь Карреры затянули привычную «A tutti! Avanti! Massimo Carrera», а также вывесили около десятка баннеров.

Рианчо трибуны также приняли не слишком тепло. К нему у болельщиков появилось много вопросов ещё после матча с «Глазго Рейнджерс», когда в основе появился целый ряд молодых футболистов, а Роман Ерёменко остался на скамейке запасных. В результате уже в перерыве тренер был вынужден сделать две замены.

По сравнению с матчем в Шотландии тренер произвёл сразу пять перестановок. Во-первых, тренерский штаб едва ли не впервые в сезоне отошёл от расстановки 4-3-3 и вернулся к опробованной ещё Каррерой схеме с тремя центральным защитниками (позже выяснилось, что это не так). Компанию Сальваторе Боккетти Георгию Джикия составил Илья Кутепов

На левый фланг обороны вернулся Дмитрий Комбаров, справа же неожиданно расположился Марко Петкович . Проведшие неплохой матч с «Глазго Рейнджерс» Лоренсо Мельгарехо и Николай Рассказов остались на скамейке запасных.

Самой большой проблемой для «Спартака» стало отсутствие нападающих. Из номинальных форвардов в Казань прилетел только футболист фарм-клуба красно-белых Силванус Нимели, на счету которого до сих пор не было ни одного матча в первой команде. Рианчо решил не отправлять либерийца с места в карьер, а на острие выпустил Ивелина Попова , который ещё в прошлом сезоне на правах аренды выступал как раз за «Рубин».

У казанцев тоже возникли свои проблемы с линией атаки. Травму получил лучший бомбардир команды Сердар Азмун. На скамейке он появился с большим синяком под глазом и рассечением. В отсутствии иранца Курбан Бердыев отрядил на острие Дмитрия Полоза . Компанию впереди ему неожиданно составил номинальный левый защитник Хорен Байрамян

При этом для Рианчо матч с «Рубином» стал особенным, ведь он несколько лет трудился помощником Бердыева в Казани и оказался причастен к самым громким успехам команды.

Игра без нападающих и спасение «Рубина»

Однако с первых минут выяснилось, что от расстановки 4-3-3 Рианчо всё же отходить не решился. Тренер выпустил Боккетти не в центр обороны, а в опорную зону, где итальянец когда-то играл, будучи как раз футболистом «Рубина». Забегая вперёд, Сальваторе в целом со своей работой справился, как и Джикия с Кутеповым.

В первом тайме «Спартак» выглядел куда интереснее соперника. У хозяев мяч совершенно не держался, вдобавок на левом фланге обороны периодически допускали ошибки опытные Владимир Гранат Фёдор Кудряшов , чем пользовался быстрый Ташаев.

Весьма интересно смотрелся и 18-летний Игнатов. Юный талантливый полузащитник в нескольких эпизодах порадовал болельщиков красивыми финтами и действовал очень уверенно для футболиста, который только недавно заиграл на взрослом уровне.

Лишь отсутствие нападающего мешало красно-белым создавать моменты. До перерыва им так всерьёз и не удалось потревожить Ивана Коновалова . Впрочем, Александр Максименко тоже оставался без работы.

Зато в самом начале второго тайма молодой вратарь «Спартака» отметился великолепным двойным сейвом. Голкипер сперва нейтрализовал выход один на один с Полозом, а затем бросился в ноги Хорену Байрамяну.

Этот момент ознаменовал переход инициативы к подопечным Бердыева. Но Рианчо вскоре провёл две грамотные замены. Вместо Ханни на поле появился тот самый Нимели, а Ерёменко вступил в игру вместо Попова.

Выход финна помог «Спартаку» вернуть себе инициативу. В целом игра получалась довольно равной и катилась к закономерной ничьей.

Но на 77-й минуте всё решил один эпизод. Комбаров выполнил подачу с левого фланга, а Виталий Устинов неаккуратно сыграл рукой в собственной штрафной, и судья абсолютно по делу указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал сам Дмитрий.

Однако и это был ещё не конец. Уже в добавленное арбитром время своей удачной заменой Рианчо ответил Бердыев. «Рубин» заработал угловой, а хозяева оперативно сняли с игры Байрамяна и выпустили вместо него высокого защитника Егора Сорокина.

В результате футболист как в сюжете сказки первым же касанием перевёл мяч точно в дальний угол чужих ворот. «Спартаку» вновь не удалось одержать победу под руководством Рианчо. Как и в недавнем матче Лиги Европы с «Вильярреалом» красно-белые неудачно сыграли на розыгрыше последнего стандартного положения у собственных ворот и потеряли два важнейших очка. Казанцы же продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 встреч.