Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы России удалось немного увеличить отрыв от ближайшего преследователя Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА

Благодаря победе санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Россия набрала 0,5 балла, а суммарный коэффициент стал равняться 47,549 баллам. Россия по-прежнему занимает шестое место в рейтинге.

Поскольку лиссабонский «Спортинг» проиграл свой матч, Португалии не удалось набрать очков по итогам матчей Лиги Европы. Португалия всего имеет 42,032 балла.

Франция, занимающая пятое место в рейтинге УЕФА, также не набрала очков по итогам четверга. «Марсель» уступил «Лацио», «Бордо» проиграл «Зениту». Суммарный рейтинг страны — 52,665 балла.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы.