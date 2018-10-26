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Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
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Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы России удалось немного увеличить отрыв от ближайшего преследователя Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Благодаря победе санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Россия набрала 0,5 балла, а суммарный коэффициент стал равняться 47,549 баллам. Россия по-прежнему занимает шестое место в рейтинге.
Поскольку лиссабонский «Спортинг» проиграл свой матч, Португалии не удалось набрать очков по итогам матчей Лиги Европы. Португалия всего имеет 42,032 балла.
Франция, занимающая пятое место в рейтинге УЕФА, также не набрала очков по итогам четверга. «Марсель» уступил «Лацио», «Бордо» проиграл «Зениту». Суммарный рейтинг страны — 52,665 балла.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Ранее «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы.
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