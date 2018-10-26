Капелло похвалил Карреру за работу в «Спартаке»

"Тренерская доля такова, что ты в любой момент можешь лишиться работы. Это часть профессии, через это проходят все футбольные специалисты. Массимо очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со "Спартаком" скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов. Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере", — приводит слова Капелло сайт телеканала "Матч ТВ".

Каррера стал главным тренером "Спартака" в начале сезона-2016/17. Итальянец привел красно-белых к первому за 16 лет титулу чемпионов России, а также выиграл Олимп — Суперкубок страны.

В сезоне-2017/18 "Спартак" занял в премьер-лиге третье место.