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Капелло похвалил Карреру
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Капелло похвалил Карреру за работу в «Спартаке» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Sang Tan/AP
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, что думает об отставке Массимо Карреры с поста наставника московского "Спартака".
"Тренерская доля такова, что ты в любой момент можешь лишиться работы. Это часть профессии, через это проходят все футбольные специалисты. Массимо очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со "Спартаком" скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов. Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере", — приводит слова Капелло сайт телеканала "Матч ТВ".
Каррера стал главным тренером "Спартака" в начале сезона-2016/17. Итальянец привел красно-белых к первому за 16 лет титулу чемпионов России, а также выиграл Олимп — Суперкубок страны.
В сезоне-2017/18 "Спартак" занял в премьер-лиге третье место.
Ранее бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался относительно шансов "слива" Карреры.
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