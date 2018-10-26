Туктамышева высказалась о выходке Кокорина и Мамаева

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о выходке нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает Sport24.
Мамаев, Кокорин с младшим братом Кириллом были задержаны за избиение трех человек, среди которых чиновник Денис Пак. Они обвиняются по двум статьям "Побои" и "Хулигаство". В СИЗО футболисты проведут до 8 декабря.
"Как болельщики примут Кокорина? Это, наверное, не мое дело. Даже не знаю, как комментировать такие выходки. Просто считаю — если ты публичная личность и уважающий себя спортсмен, нельзя поступать подобным образом. Это не мужской поступок. Никогда не понимала тех, кто так легко и просто распускает руки.
Если уж это все случилось, то нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из ситуации достойно. Публично, не по бумажке, извиниться для начала", — поделилась Туктамышева.
Ранее Капелло заявил, что за дурачка Кокорина очень обидно.