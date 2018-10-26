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Туктамышева высказалась о выходке Кокорина и Мамаева
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Фигуристка Туктамышева высказалась о выходке Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о выходке нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает Sport24.
Мамаев, Кокорин с младшим братом Кириллом были задержаны за избиение трех человек, среди которых чиновник Денис Пак. Они обвиняются по двум статьям "Побои" и "Хулигаство". В СИЗО футболисты проведут до 8 декабря.
"Как болельщики примут Кокорина? Это, наверное, не мое дело. Даже не знаю, как комментировать такие выходки. Просто считаю — если ты публичная личность и уважающий себя спортсмен, нельзя поступать подобным образом. Это не мужской поступок. Никогда не понимала тех, кто так легко и просто распускает руки.
Если уж это все случилось, то нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из ситуации достойно. Публично, не по бумажке, извиниться для начала", — поделилась Туктамышева.
Ранее Капелло заявил, что за дурачка Кокорина очень обидно.
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