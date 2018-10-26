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ФИФА создаст фонд наследия ЧМ-2018
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ФИФА создаст фонд наследия ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Международная федерация футбола (ФИФА) создаст фонд наследия чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.
«ФИФА создаёт фонд наследия, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития футбола. Сейчас мы обсуждаем план, по которому будет действовать фон», — приводит ТАСС слова члена совета ФИФА Алексея Сорокина.
Он отметил, что само создание фонда является чисто техническим вопросом.
«Гораздо важнее, какие инициативы и пункты плана будут реализованы. Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с ФИФА сумму, но она будет весьма приличной», — добавил функционер.
Чемпионат мира 2018 года в России стал 21-м в истории проведения турнира. Он проходил с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что совет ФИФА признал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории.
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