Как заработать на главных матчах ближайших дней

28 и 29 октября пройдут интереснейшие футбольные матчи. Так, «Класико» впервые за долгое время пройдет без Месси и Роналду, "Краснодар" снова ринется в бой после тяжелейших этапов в рамках еврокубка, а "Манчестер Сити" в очередной раз продемонстрирует отсутствие жалости к соперникам. В БК «Лига Ставок» рассказали, чего ждать от матчей воскресенья и понедельника.

28 октября

"Барселона" — "Реал"

"Класико" без Месси и Роналду — это что-то из прошлой жизни. Матчи "Барселоны" и "Реала" долгие годы раскручивали именно через их противостояние, и это казалось естественным. Но в ближайшее воскресенье на поле "Камп Ноу" не выйдет ни тот, ни другой.

Роналду начал новую главу и перешёл в "Ювентус", а вот Лионель Месси не сыграет из-за повреждения. Аргентинец получил травму руки в матче девятого тура Примеры с «Севильей» (4:2), и был заменён в середине первого тайма. Месси увезли в больницу, где ему диагностировали перелом лучевой кости правой руки.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Класико» (18 мячей), но еще пару недель каталонцам придётся обходиться без него. В матче Лиги чемпионов с "Интером", впрочём, получилось очень даже неплохо. Сине-гранатовые выиграли со счётом 2:0, но главное даже не в этом.

"Барса", в последнее время повадившаяся привозить голы самой себе практически в каждой встрече, в кой-то веки сыграла строго и надёжно, чем приятно порадовала своих болельщиков.

Нерадзурри за 90 минут создали полтора опасных момента и в целом выглядели довольно безыдейно, отмечают в БК «Лига Ставок».

Очень похоже на то, что травма Месси мобилизовала подопечных Вальверде и добавила им концентрации. Каждый забитый мяч в отсутствии Лео будет даваться сложнее, а потому ошибки у своих ворот теперь обходятся дороже. Без надёжной обороны от всей команды сине-гранатовым не удастся избежать заметных потерь в ближайшие две недели.

Дело в том, что у каталонцев почти не осталось выбора в защитной линии. Из-за травм команде не помогут Томас Вермален Самуэль Юмтити . Если к отсутствию первого все уже давно привыкли, то без Юмтити центр обороны "Барселоны" просядет. Нехватка скорости может стать фатальной в матче против "Реала", у которого есть реактивный Бэйл и ещё несколько взрывных футболистов.

У мадридцев меньше проблем с повреждениями, но больше — со всем остальным. Иско уже вовсю бороздит центр поля, а в лазарете остался только Дани Карвахаль. Но воз и ныне там: одно очко в четырёх последних турах чемпионата Испании, поражение от ЦСКА в Лиге чемпионов… Даже недавняя победа над скромнейшей "Викторией Пльзень" получилась натужной (2:1) и ни в чём не убедила.

(Сделать ставку) С учётом проблем "Реала" и ослабленного центра обороны, самый очевидный вариант "обе забьют" за 1.50. В каждом из 12 предыдущих "класико" на "Камп Ноу" обе команды отличались как минимум один раз, поэтому ставка выглядит более чем надёжно. Также можно рассмотреть "тотал больше 3 мяча" за 1.80 для аккуратных игроков и "оба тайма больше 1,5" за 3.85 для любителей рисковать.

Считать "Барселону" явным фаворитом всё же не стоит, напоминают букмекеры. Без Месси команда потеряет в атаке, а "Реал" — это всё же не "Интер" даже в своём нынешнем состоянии. "Сливочные" будут сильнее давить на центр обороны и лучше бежать в контратаки. К тому же, подопечные Хулена Лопетеги провели матч в Лиге чемпионов на сутки раньше, а это даёт определённое преимущество.

(Сделать ставку) "Гости не проиграют" за 1.90, "победа гостей с нулевой форой" за 2.59 или лобовая победа "Реала" за 3.60 в букмекерской компании "Лига Ставок" — всё зависит только от того, как сильно вы любите рисковать.

ЦСКА — "Краснодар"

Центральный матч 12-го тура РПЛ. Обе команды с 19 очками возглавляют группу преследователей "Зенита" (у сине-бело-голубых 25 баллов), обе провели тяжёлые матчи в еврокубках в середине недели. И обе, увы, проиграли. А теперь как минимум один из клубов ещё и потеряет очки во внутреннем первенстве.

Шансы "армейцев" выглядят солиднее. Во-первых, красно-синие в последнее время на удивление хорошо укрощают "быков". В предыдущих семи очных встречах ЦСКА одержал три победы и четыре раза сыграл вничью. "Краснодар" не обыгрывал москвичей аж с 2015 года, когда Фёдор Смолов оформил дубль (2:1).

Во-вторых, свой матч в еврокубках "армейцы" провели аж на двое суток раньше. Это очень солидная фора для конца октября, когда от былой свежести мало что остаётся. "Быки" закончили выездную встречу со "Стандардом" в полночь, после чего получили двое суток на перелёт из Бельгии и отдых. Маловато будет.

Скамейка у подопечных Мурада Мусаева не самая длинная, а из-за нестерпимой тяги Павла Мамаева к приключениям тренерскоу штабу ещё и придётся ломать голову над тем, чтобы уложиться в лимит. Играть через два дня на третий, да ещё и на чужом поле — большое испытание. Показать качественный футбол "Краснодару" будет тяжело.

В связи с этим можно не мудрить и взять обычную победу ЦСКА за 2.15. Также неплохо выглядит предложение "индивидуальный тотал гостей меньше 1 мяча" за 1.75. С обороной у команды Виктора Гончаренко порядок, а место в воротах займет Игорь Акинфеев

(Сделать ставку) Матчи после еврокубковых выездов редко получаются интенсивными и результативными. В связи с этим можно рассмотреть классические "тотал меньше 2,5 мяча" за 1.65 и "обе забьют — нет" за вполне неплохие 1.80.

29 октября

"Тоттенхэм" — " Манчестер Сити"

После девяти туров таблица чемпионата Англии поражает плотностью. Сразу пять клубов набрали от 21 до 23 очков. Похоже, в десятом туре ситуация изменится: лидирующий "Манчестер Сити" на выезде встретится с замыкающим пятёрку "Тоттенхэмом".

У обеих команд хватает травм, и на "шпорах" это сказывается сильнее. Всё-таки у "горожан" скамейка поинтереснее, а вот лондонский клуб сейчас фактически не имеет альтернатив на сразу нескольких позициях. "Тоттенхэм" одержал четыре победы подряд в АПЛ, но даже одно очко на "Уэмбли" станет для него успехом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы после небольшой пробуксовки на старте сезона вышли на привычный темп набора очков. Пять побед в шести матчах АПЛ, единственная ничья — и та с "Ливерпулем". В Лиге чемпионов контроль над ситуацией тоже не упущен: две гостевые победы подряд после неприятного поражения от "Лиона" и первое место в группе с шестью очками.

А вот "Тоттенхэм" в лучшем случае попадёт в плей-офф Лиги Европы. "Шпоры" не смогли одолеть ПСВ (2:2 и удаление Льориса) и с одним баллом занимают третье место в группе. У "Интера" — шесть, у "Барселоны" — девять. В жизни всегда есть место для подвига, вот только верится в него с трудом.

Подопечные Маурисио Почеттино сыграли в Лиге чемпионов на сутки позже, а возможности для ротации у тренера весьма скромные. "Тоттенхэм" проиграл два предыдущих матча "Манчестер Сити" с общим счётом 2:7, и в обоих случаях даже не имел места для оправданий. Всё было по делу.