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«Башка улетает». Акинфеев об удалении в матче с «Реалом»
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Акинфеев — об удалении в матче с «Реалом»: «Башка улетает куда-то» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что некорректно повел себя в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:0). Голкипер был удален в компенсированное время за споры с арбитром и пропустил следующую игру с "Ромой" (0:3).
— Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: "Как так?". Башка улетает куда-то, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе. — Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести.
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