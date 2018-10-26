Мостовой ждет предложения в «Спартак» уже десять лет 

Бывший игрок сборной России и "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал события, которые происходят в стане красно-белой команды, передает Sport24.
Мостовой затронул игру с "Рейнджерс" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, а также предстоящий матч с "Рубином" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Считаю, что в Казани будет тяжело. Недавно "Рубин" прошел "Динамо" в кубке. Московским командам в столице Татарстана всегда играть непросто. Тем более после игры в Шотландии команда не в лучшем состоянии. "Рейнджерс" играли лучше, просто не реализовали свои моменты.
Рианчо? Я его не знаю. Не могу ничего сказать. Кононов во главе? Он уже давно в нашем чемпионате, показывал результат. Как все сложится тяжело сказать.
Если меня позовут в "Спартак", то конечно пойду. Жду этого уже больше десяти лет", — заявил Мостовой.
Главный тренер "Спартак" Массимо Каррера был уволен 22 октября.
Ранее Капелло похвалил Карреру за работу в "Спартаке".