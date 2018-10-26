Голкипер «Реала» Куртуа назвал ложью свои высказывания о Конте и Моуринью

Издание El Pais опубликовало якобы заявления голкипера, суть которых сводилась к тому, что он специально уехал из Английской премьер-лиги (АПЛ), чтобы не пересекаться с этими тренерами.

"Категорически опровергаю информацию, опубликованную в El Pais относительно меня. Эта информация является ложью и наносит вред мне как профессионалу. Я ожидаю опровержения и рассматриваю вариант принятия правовых мер", — написал Куртуа в своем твиттере.

СМИ называют экс-наставника "Челси" и нынешнего главного тренера "Манчестер Юнайтед" главными претендентами на место в мадридском клубе. Сообщается, что кто-то из них может сменит на посту Хулена Лопетеги.

Ранее игроки "Реала" высказались против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера.