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Куртуа назвал ложью свои высказывания о Конте и Моуринью
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Голкипер «Реала» Куртуа назвал ложью свои высказывания о Конте и Моуринью 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа опроверг информацию, которая появилась в прессе, передает "Советский спорт".
Издание El Pais опубликовало якобы заявления голкипера, суть которых сводилась к тому, что он специально уехал из Английской премьер-лиги (АПЛ), чтобы не пересекаться с этими тренерами.
"Категорически опровергаю информацию, опубликованную в El Pais относительно меня. Эта информация является ложью и наносит вред мне как профессионалу. Я ожидаю опровержения и рассматриваю вариант принятия правовых мер", — написал Куртуа в своем твиттере.
СМИ называют экс-наставника "Челси" и нынешнего главного тренера "Манчестер Юнайтед" главными претендентами на место в мадридском клубе. Сообщается, что кто-то из них может сменит на посту Хулена Лопетеги.
Ранее игроки "Реала" высказались против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера.
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