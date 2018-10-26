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Сын Месси нарисовал отцу эмблему команды Роналду
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Сын Месси нарисовал отцу эмблему команды Роналду 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo
Сын нападающего «Барселоны» Лионель Месси Тьяго нарисовал своему отцу эмблему туринского «Ювентуса» во время матча Лиги чемпионов, в котором каталонцы играли с «Интером». На это обратил внимание таблоид Daily Mail.
Форвард пропускал встречу с итальянцами из-за травмы руки. Он пришел на футбол вместе с сыном и наблюдал за игрой с трибун. Во время встречи Тьяго показал отцу нарисованную своими руками эмблему «Ювентуса», в составе которого выступает португалец Криштиану Роналду.
Встреча «Барселоны» и «Интера» завершилась победой каталонцев со счетом 2:0. Месси принимал участие в двух предыдущих матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых забил пять мячей.
Месси из-за травмы вылетел на месяц и пропустит матч с «Реалом». Таким образом, «Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без аргентинца и Роналду.
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