Сын Месси нарисовал отцу эмблему команды Роналду

Сын нападающего «Барселоны» Лионель Месси Тьяго нарисовал своему отцу эмблему туринского «Ювентуса» во время матча Лиги чемпионов, в котором каталонцы играли с «Интером». На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

Форвард пропускал встречу с итальянцами из-за травмы руки. Он пришел на футбол вместе с сыном и наблюдал за игрой с трибун. Во время встречи Тьяго показал отцу нарисованную своими руками эмблему «Ювентуса», в составе которого выступает португалец Криштиану Роналду

Встреча «Барселоны» и «Интера» завершилась победой каталонцев со счетом 2:0. Месси принимал участие в двух предыдущих матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых забил пять мячей.