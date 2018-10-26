«Зенит» обошёл «Манчестер Юнайтед» в рейтинге УЕФА

Российский «Зенит» благодаря победе в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над «Бордо» (2:1) поднялся по итогам еврокубковой недели на 16-е место в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА, опередив английский «Манчестер Юнайтед».
В активе команды из Санкт-Петербурга теперь 67 баллов, а у манкунианцев — 66. «Зенит» занимает самую высокую позицию в рейтинге среди российских клубов. Питерцы опережают ЦСКА (30 место), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфу» (120).
Лидером рейтинга коэффициентов клубов УЕФА остаётся испанский «Реал». Второе место занимает испанская «Барселона», третье — немецкая «Бавария». Посмотреть полный рейтинг коэффициентов клубов УЕФА можно на «Чемпионате».