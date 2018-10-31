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Футболисту АПЛ угрожали смертью за заработанный пенальти
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Футболисту АПЛ угрожали смертью за заработанный пенальти 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий из Кот-д'Ивуара Вильфрид Заа (клуб «Кристал Пэлас») рассказал об оскорблениях и угрозах после ничьей с лондонским Арсеналом (2:2) в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.
Форвард признался, что получил ряд сообщений расистского характера после матча против лондонского клуба. Ему также угрожали смертью.
Встреча между «канонирами» и «Кристал Пэлас» прошла 28 октября. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» Заа заработал пенальти для своей команды. Лука Миливоевич реализовал второй одиннадцатиметровый за игру, сведя встречу к ничьей (2:2).
«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ по итогам 10 туров. «Кристал Пэлас» разместился на 14-й строчке. Заа принял участие в девяти матчах турнира, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.
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