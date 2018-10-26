«Что же ты натворил?!»: Капелло в шоке от поступка Кокорина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло раскритиковал поведение нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые стали участниками драки 8 октября в Москве. Оба футболиста обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина , а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука . За данное деяние Кокорин и Мамаев были отправлены под стражу в Бутырском следственном изоляторе , более известным как «Бутырка».

Как отметил сам Капелло, он крайне шокирован, прежде всего, тем, что в данной истории фигурирует фамилия форварда сине-бело-голубых, который под руководством итальянца стал одним из основных игроков сборной России.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма Mia!» — приводит слова итальянского специалиста сайт «Матч ТВ».

Кроме того, Капелло подчеркнул, что во время совместной работы с Кокориным футболист никогда не вызывал у него сомнений и вопросов относительно дисциплины и поведения, в связи с чем именитый тренер оказался сильно удивлен арестом игрока.

«Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. И делал все то, что надо было, веря в наш тренерский штаб. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал — так надо! Кокорин вел себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое», — продолжил специалист.

Примечательно, что Капелло попытался найти причину в поведении Кокорина, который до участия в драке был ранее замечен и в других скандальных ситуациях, самой громкой из которых стал его отдых с Мамаевым в ресторане в Монте-Карло после провала сборной России на чемпионате Европы — 2016.

По мнению 72-летнего специалиста, «футболиста испортили деньги».

К слову, Кокорин в «Зените» получает €3,5 млн в год без учета бонусов.

«У игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы. И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться. Так вот, у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось.

Уже когда я ушел из сборной России, то видел в Сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так! Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!»

Дон Фабио также выразил мнение относительно того, какого наказания заслуживают Кокорин и Мамаев за избиение чиновников и водителя ведущей Первого канала. По его словам, он бы не хотел, чтобы футболисты получили тюремный срок, а их пребывание в СИЗО будет достаточным для того, чтобы «оба получили жесточайший урок на всю жизнь».

Интересно, что особое внимание Капелло уделил именно Кокорину, а не Мамаеву. Причиной тому стали футбольные данные обоих игроков. Как отметил сам итальянец, Кокорин является более талантливым футболистом, нежели Мамаев, которого он, к слову, практически и не помнит.

«По футбольному таланту он и рядом не стоял с Кокориным. Но раз привлекался в сборную, значит, был неплохим по российским меркам футболистом. А каких-то особых историй с ним я не припомню», — заявил Капелло, подчеркнув, что во время его работы в сборной России дисциплина была на высоком уровне.

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 года по июль 2015 года. Под руководством итальянского тренера российская команда впервые с 2002 года пробилась на чемпионат мира. На мундиале 2014 года в Бразилии его подопечные не смогли преодолеть групповой этап.