Футболист «Спартака» рассказал о сложностях адаптации в РФ

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что Россия довела его до слез и сделала настоящим человеком. Футболист дал интервью португальскому изданию O Jogo.

Он рассказал, что адаптация в России заняла целый год. Спортсмену было непривычно все: язык, культура, и особенно — холодная погода. Он даже плакал, когда его никто не видел. Но в итоге Зе Луиш преодолел себя и научился ничего не бояться и решать любые проблемы.

«Первый год был очень трудным. Дома я плакал почти каждый день. Много раз задавался вопросом, что я здесь делаю. Было сильное желание сдаться и вернуться. Но я вырос с этими трудностями. Думаю, я так сильно замерз, что мне стало тяжелее плакать [смеется], после целого года плача. Теперь чувствую себя сильнее психологически, без паники решаю проблемы, меня не страшат трудности, я встречаю их в лоб. Я вырос как человек здесь», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью.

Он также охарактеризовал российский футбол как довольно непростой.

«Он агрессивен, как физически, так и психологически. Мы всегда в разъездах. Мы играем одну игру дома, а потом садимся в самолет. Когда я приехал, команда участвовала в Кубке России, что заставило нас проделать путешествие в 10 часов туда и 10 часов обратно. Мы вернулись в тот же день. Через два дня я совершил 20 часов полета», — рассказал Зе Луиш.

Португалец также сообщил, что теперь гораздо лучше понимает русский язык, поэтому в «Спартаке» ему проще общаться с партнерами. Но полностью русский язык он не освоил.

Зе Луиш перешел в «Спартак» в 2015 году, до этого он играл за португальскую «Брагу», а также был арендован одним из венгерских клубов. В сезоне-2018— 2019 Зе Луиш 17 выходил на поле в составе московского «Спартака» и забил 8 голов.