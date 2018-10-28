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«Барселона» без Месси разгромила «Реал»
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Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал» в эль-класико 

RT на русском + ещё 23 32 минуты назад
Фото: Reuters
Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над мадридским «Реалом» в матче 10-го тура испанской Примеры.
Встерча, прошедшая на «Камп Ноу» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Барселоны» хет-трик оформил уругвайский форвард Луис Суарес, забивший на 30-й (пенальти), 75-й и 83-й минутах. Ещё по голу в активе Фелипе Коутиньо (11-я минута) и Артуро Видаль (87-я минута).
«Реал» ответил голом Марсело.
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси не принимал участия в матче из-за травмы.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Дениса Черышева не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры.
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